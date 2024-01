Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/01) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

21 Março a 20 Abril

Hoje o dia está bastante favorável para Áries! Os posicionamentos de muitos astros importantes estão em total harmonia com a energia Ariana, portanto, se você é do signo de Áries ou tem Áries forte no seu mapa astral, aproveite esta super energia que os astros estão proporcionando!



Touro

21 Abril a 21 Maio

Alguns dos principais astros estão posicionados em locais relativamente neutros para a energia Taurina. Isso pode significar que as energias agirão mais de acordo com o seu livre arbítrio e esforço pessoal, mas é importante conferir todos os seus trânsitos ativos no momento para ver todas as interações. Aproveite o seu dia!

Gêmeos

22 Maio a 21 Junho

Alguns dos principais astros estão posicionados em locais relativamente neutros para a energia Geminiana. Isso pode significar que as energias agirão mais de acordo com o seu livre arbítrio e esforço pessoal, mas é importante conferir todos os seus trânsitos ativos no momento para ver todas as interações. Aproveite o seu dia!

Câncer

21 Junho a 23 Julho

No momento, alguns dos principais astros estão posicionados em locais que não tem muita afinidade com a energia Canceriana, o que pode gerar um pouco mais de tensão no momento.

Leão

24 Julho a 23 Agosto

Hoje o dia está bastante favorável para Leão! Os posicionamentos de muitos astros importantes estão em total harmonia com a energia Leonina, portanto, se você é do signo de Leão ou tem Leão forte no seu mapa astral, aproveite esta super energia que os astros estão proporcionando!

Virgem

24 Agosto a 23 Setembro

No momento, alguns dos principais astros estão posicionados em locais que não tem muita afinidade com a energia Virginiana, o que pode gerar um pouco mais de tensão no momento.

Libra

24 Setembro a 23 Outubro

Hoje o dia está favorável para Libra! Os posicionamentos de alguns astros importantes estão em harmonia com a energia Libriana, portanto, se você é do signo de Libra ou tem Libra forte no seu mapa astral, aproveite a harmonia que os astros lhe enviam!

Escorpião

24 Outubro a 22 Novembro

Alguns dos principais astros estão posicionados em locais relativamente neutros para a energia Escorpiana. Isso pode significar que as energias agirão mais de acordo com o seu livre arbítrio e esforço pessoal, mas é importante conferir todos os seus trânsitos ativos no momento para ver todas as interações. Aproveite o seu dia!

Sagitário

23 Novembro a 21 Dezembro

Hoje o dia está bastante favorável para Sagitário! Os posicionamentos de muitos astros importantes estão em total harmonia com a energia Sagitariana, portanto, se você é do signo de Sagitário ou tem Sagitário forte no seu mapa astral, aproveite esta super energia que os astros estão proporcionando!

Capricórnio

22 Dezembro a 20 Janeiro

Alguns dos principais astros estão posicionados em locais relativamente neutros para a energia Capricorniana. Isso pode significar que as energias agirão mais de acordo com o seu livre arbítrio e esforço pessoal, mas é importante conferir todos os seus trânsitos ativos no momento para ver todas as interações. Aproveite o seu dia!

Aquário

21 Janeiro a 19 Fevereiro

Hoje o dia está favorável para Aquário! Os posicionamentos de alguns astros importantes estão em harmonia com a energia Aquariana, portanto, se você é do signo de Aquário ou tem Aquário forte no seu mapa astral, aproveite a harmonia que os astros lhe enviam!



Peixes

20 Fevereiro a 20 Março

No momento, alguns dos principais astros estão posicionados em locais que não tem muita afinidade com a energia Pisciana, o que pode gerar um pouco mais de tensão no momento.

