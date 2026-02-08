Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sob a influência ardente de Marte, Áries, sinta a força cósmica impulsionando você a ser firme em seus propósitos. Antes de tudo, perceba que certas obrigações irritantes, como alinhar sua energia com o inevitável, são portais para o seu bem maior. Seu melhor horário é às 8h, bom para dar uma caminhada ao ar livre....

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, com Vênus tecendo fios de abundância em seu céu, abra-se ao positivismo estelar e receba de braços abertos as dádivas do universo. Se teve uma experiência "ruim", ela, é uma lição moldando sua cautela e crescimento. Seu melhor horário é às 9h, especial para organizar tudo o que tem para hoje...

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos, Mercúrio dança em seu mapa astral, convidando-o a diminuir exigências e abrir a mente para as vozes dos ventos cósmicos. Pare de ser tão duro consigo e com os outros; entenda suas perspectivas. Seu melhor horário é às 11h, favorável para que uma conversa com alguém flua com empatia...

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje, a Lua ilumina seu ser Câncer, guiando-o a uma atividade que desconecta do caos diário e reconecta com as marés internas. Isso restaurará sua concha protetora, revelando sua melhor forma lunar. Seu melhor horário é às 10h, ele é indicado para ter um momento consigo mesmo para dissolver tensões...

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O Sol radiante coroa seu reinado Leão, pedindo que viva plenamente este dia, longe do pessimismo que às vezes o ofusca. Veja erros como lições de palco estelar, e relaxe a mente nos momentos de folga. Seu melhor horário é às 12h, no pico solar; ideal para fazer algo que gosta, como se reunir com amigos...

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sob a precisão de Mercúrio, uma mudança de atitude astral surge em relação aos que orbitam você Virgem, tornando-o foco de princípios impecáveis. Ninguém manipulará sua essência pura; priorize sempre sua tranquilidade terrena. Hoje, seu melhor horário é às 10h, ótimo para arrumar alguns espaços...

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vênus equilibra sua vida Libra, momento bom para se desfazer do velho e tecer o novo em sua teia harmônica. A inspiração cósmica transborda para criar, renovar e reparar o que não se encaixa. Seu melhor horário é às 14h, se estiver bem acompanhado(a), aproveite ao máximo com boas conversas...

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, Plutão desperta seu poder regenerador, levando-o a um ciclo de positivismo profundo. Ele vai materializar desejos com facilidade, especialmente para o bem-estar. Aceite erros como renascimentos para o bem. Seu melhor horário é às 20h, use-o para meditar e extrair lições para sua vida...

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário, Júpiter expande seus horizontes, fortalecendo seu equilíbrio e guiando a vida por rumos felizes e positivos. Novas oportunidades de crescer surgirão, enchendo cada passo de energia positiva. Neste dia, seu melhor horário é às 15h, planeje uma saída para descontrair a mente...

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricorniano(a), neste dia, Saturno forja sua resiliência. Se algo está incomodando sua rotina, hoje vai desaparecer, tome as rédeas com maestria. Mude sua ação e tudo fluirá sereno, priorizando seu bem-estar. Seu melhor horário é às 9h, defina suas metas para ter um excelente dia...

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Urano entra com tudo no seu campo Aquário, não deixando nada interferir entre você e objetivos visionários. Considere opções, decida e adapte-se ao fluxo cósmico ao redor. Seu melhor horário hoje, é às 13h, ótimo para ter momentos de alegria e paz interior, relaxando ao máximo...

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Netuno traz uma mudança inesperada que refina como lida com certos assuntos. Peixes, sua abordagem faz a diferença; guarde planos em segredo até o momento astral perfeito. Seu melhor horário é às 21h, flutue em meditação ou música para alinhar intuições e se preparar para amanhã...

