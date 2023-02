Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você pode fazer conexões mutuamente benéficas hoje, querido Áries. Busque inspiração em um ente querido, pois alguém pode despertar em você uma nova perspectiva ou forma de pensar. Faz sentido lidar com os medos da mudança para que você possa superá-los. As energias são fortes para entender e gerenciar inseguranças – você se sente bem em se desafiar gentilmente. O charme pessoal e a atratividade são reforçados com Vênus, atualmente em harmonia com seu signo, recebendo algum apoio amigável de Quíron. Quíron em seu signo nos últimos anos tem sido uma revelação – sua honestidade consigo mesmo é poderosa. Uma boa parte de seu apelo hoje é que você é aberto e relacionável.

Touro

Intensidade, paixão e apego emocional são temas mais proeminentes em sua vida, querido Touro, com ênfase em sua oitava casa solar. Seu regente, Vênus, harmoniza-se com Quíron hoje, dando-lhe um impulso com essas coisas. Atrair recursos de fontes externas é mais fácil. Na verdade, pode ser um momento brilhante para resolver problemas de dinheiro ou outras questões de compartilhamento com um parceiro. Também é ótimo para reparar as tensões do relacionamento, se necessário, ou para entender melhor a situação do seu relacionamento. Você pode ter informações valiosas sobre sua vida amorosa, assuntos íntimos e possivelmente seu funcionamento interno. Pode haver informações benéficas, notícias ou recursos vindo em sua direção. Embora possa haver alguma tendência de crenças diferentes sobre um tópico causarem alguma tensão,

Gêmeos

As energias de hoje são excelentes para compartilhar ideias, querido Gêmeos, e para se relacionar com alguém especial por meio da vontade de ouvir, aprender e melhorar. Embora possa ser necessário algum desacordo ou mágoa para chegar lá, é instrutivo e você pode sentir seu coração se abrindo mais. Com Vênus em sua sétima casa solar conectando-se lindamente com Quíron, suas qualidades mais refinadas estão no centro das atenções! Sua sinceridade transparece e sua visão se amplia com abertura para outros pontos de vista. Você está naturalmente ganhando respeito sem ter que provar a si mesmo. Sua capacidade de relacionamento aumenta ainda mais seu sucesso em impulsionar ou fazer conexões gratificantes. Você pode sentir que está indo a algum lugar em um relacionamento.

Câncer

As energias de hoje apóiam ideias criativas e aumentam seu apelo, querido Câncer. Interações calorosas e mais fé em alguém ou em um relacionamento podem figurar fortemente. Embora um desentendimento ou mal-entendido possa estar envolvido, você aprende a superá-lo e pode se sentir mais próximo de alguém no final. Com um aspecto Vênus-Quíron trabalhando sua mágica, colocar sua fé em alguém pode incentivá-lo a melhorar. Você pode ser incrivelmente produtivo no trabalho ou na saúde e, em sua vida pessoal, parece pronto e disposto a abraçar uma sensação de paz. Os benefícios de compartilhar o poder são aparentes. Aprender algo importante sobre você e seus desejos ou necessidades mais profundas pode ser um destaque hoje.

Leão

Embora as interações de hoje possam ser complicadas em alguns pontos, querido Leo, aprender com as diferenças pode ser gratificante. Abrir corajosamente o coração pode ajudar a fortalecer um vínculo. Os relacionamentos com os outros e consigo mesmo podem se beneficiar não necessariamente ao superar as inseguranças, mas ao trabalhá-las. Uma energia agradável, fluida e curadora faz você se sentir bem hoje com Vênus trabalhando em harmonia com Quíron. Com a influência de Quíron, você está pronto para aceitar e compreender suas vulnerabilidades. Alguém pode ajudá-lo, dando-lhe um impulso de inspiração muito necessário. O desenvolvimento de uma estratégia para atingir uma meta também pode figurar fortemente.

Virgem

As energias de hoje são particularmente favoráveis para observação e estratégia, querido Virgem. Planos no mundo dos relacionamentos e sua vida pessoal que você faz agora têm pernas para se sustentar! Com Vênus em sua casa e setor familiar, você valoriza especialmente a familiaridade no amor. Trazer paz, harmonia e beleza ao ambiente doméstico é uma necessidade vital, e você deve achar mais fácil fazer isso agora. A conexão Vênus-Quíron de hoje aumenta ainda mais essas coisas. A nível emocional, o dia é bom para a cura e para uma melhor compreensão dos seus sentimentos e afetos. Você pode obter insights mais profundos sobre suas necessidades de segurança, conforto, família ou carinho.

Libra

Um aspecto Vênus-Quíron hoje aumenta seu apelo, querido Libra. Pode haver alguns altos e baixos para chegar a um lugar caloroso e compreensivo, mas quando você o faz, é poderoso. Você poderia estar melhor se unindo a alguém especial ao considerar suas opções. O relacionamento verbal é mais importante para envolver seu coração, não apenas sua mente. Você pode fazer conexões significativas com outras pessoas hoje e pode estar conduzindo conversas em direções positivas agora. É provável que você atraia atenção favorável, especialmente falando de forma romântica ou criativa. Hoje é forte para mostrar seu apoio às pessoas em sua vida, principalmente verbalmente. Você gosta de falar sobre o que lhe interessa e vê grande valor na troca de ideias.

Escorpião

As energias de hoje apóiam seu trabalho e suas atividades de saúde, querido Escorpião. Embora possa haver algumas divergências ou ceticismo, essas coisas podem levar a um momento de abertura que é gratificante. Você está pronto para abrir seu coração e deixar os medos para trás. Outros podem colocar mais fé em você, apreciando suas qualidades mais incomuns e únicas. Chegar ao cerne do que você realmente deseja e valoriza é natural para você hoje, o que elimina o esforço de estabelecer prioridades. Também é um bom momento para o trabalho ou para relacionamentos práticos.

Sagitário

Os trânsitos de hoje podem levar à decisão de tomar medidas corretivas com as coisas que o deixaram infeliz, querido Sagitário. As melhorias feitas agora provavelmente são permanentes e as interações são maravilhosamente sinceras. Boa energia está com você para esclarecer sentimentos e chegar a acordos. Vênus está atualmente em trânsito em seu signo e sua conexão com Quíron hoje ajuda a abrir ainda mais seu coração. Em vez de fechar os olhos para suas vulnerabilidades, você as está identificando e talvez compartilhando suas inseguranças com alguém especial, levando a um vínculo maravilhoso. Você é mais corajoso no amor – colocar sua fé em alguém pode motivá-lo a fazer o que é certo por você.

Capricórnio

Uma vez superada uma suspeita ou desacordo, querido capricorniano, é mais fácil focar sua atenção no que realmente importa hoje. Você é incrivelmente astuto em reconhecer coisas de valor. Hoje é adequado para se abrir para alguém especial. Não precisa ser um compromisso ou uma declaração se você não estiver pronto para fazer um, mas o vínculo pode acontecer expressando sentimentos atuais ou histórias sobre o passado. É provável que aconteça uma epifania em linhas românticas e criativas relacionadas a assuntos privados do coração. É um excelente momento para ser honesto consigo mesmo sobre como você se sente. Boa energia está com você para consertar cercas.

Aquário

Você está expressando seus sentimentos e ideias com a mesma facilidade hoje, querido Aquário. As energias são excelentes para sua vida social, romance, estudos e comunicações. Vênus, atualmente em trânsito em seu setor de amigos e objetivos, se harmoniza com Quíron, e você reconhece que a camaradagem é mais importante para você do que estar certo. É um excelente momento para construir fé em um relacionamento por meio da aceitação e apreciação. Cultivar amizades e conexões ou networking está no centro das atenções – e muito bem-sucedido. Pode haver poderes de cura em suas palavras. A energia fina está com você agora para se relacionar e desfrutar de uma boa companhia. Abrir-se para sentimentos calorosos traz recompensas.

Peixes

Você está aberto para aprender com os outros e por meio deles, e compartilhar sua experiência pode ser gratificante, querido pisciano. Vênus está atualmente em trânsito em sua décima casa solar e você está em ótima forma para entender um negócio, uma questão estratégica ou financeira. Pode haver boas notícias sobre dinheiro, ou uma apreciação única do que você já tem pode ajudar muito a alimentar seu espírito. Os motivos de alguém especial podem ficar claros. Você também está bem posicionado para fazer seu dinheiro trabalhar para você, e pode haver desenvolvimentos promissores com o lar e a família.

Leia Também