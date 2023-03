Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (12/03) para o seu signo

Há coisas que não se pode resolver contando exclusivamente com seus recursos particulares, é preciso pedir ajuda para as pessoas que tenham competência e contatos à altura dos requerimentos da atualidade. Em frente.

Touro

Agir ou continuar esperando, eis o dilema, que não se pode resolver com precipitação ou impulsividade, porque isso complicaria o cenário. Observe mais do que o normal, mantenha a lucidez, você saberá o que fazer.

Gêmeos

Definitivamente, a vida merece ser experimentada com muita mais intensidade, algo que só a verdade é capaz de oferecer, porque enquanto se gasta tempo sendo alguém que não se é, você também perde a chance de viver.

Câncer

Sempre haverá uma saída, nem tão honrosa quanto gostaríamos, mas saída mesmo assim. Portanto, não feche mentalmente as portas que se encontram disponíveis, continue apostando na dinâmica que faz tudo se transformar.

Leão

Os enigmas que se apresentam são um desafio para sua capacidade intelectual, propondo exercícios de investigação que estimulam a lucidez e a análise. Trabalhe como se sua alma estivesse diante de um caso a ser investigado.

Virgem

Entre o desejo e a necessidade, dessa vez fique com a segunda opção, que é mais segura e além disso vai resultar em benefícios para todas as pessoas envolvidas. A necessidade é a verdadeira mãe do destino. É isso.

Libra

Não há tarefa necessária que seria melhor desprezar, porque se necessária for há uma razão maior para sua existência do que sua escala de valores que julga o que seja bom ou ruim. A necessidade é a mãe do destino.

Escorpião

Há encrencas que valem a pena e outras que seria melhor ver pelas costas. O impulso criativo do humano faz com que a encrenca seja inevitável, mas há também a capacidade de se antecipar e escolher as encrencas boas.

Sagitário

Apesar de todos os perrengues que certas pessoas produzem, mesmo assim elas são necessárias, porque, no mínimo, o que elas fazem serve de ponto de partida para reflexões que proporcionam amadurecimento a você.

Capricórnio

A mente ajuda, a mente atrapalha, tudo depende do estado de ânimo. Importante seria que todo dia fosse para você um exercício que lhe servisse para se apropriar de tão sofisticado equipamento, que é a mente.

Aquário

Todo caminho que vale a pena inicia com uma imagem, um sonho, uma ideia que dá aquele estalo na alma. Porém, tudo fica por aí se a ideia não estimula você a começar a dar os passos concretos necessários à realização.

Peixes

Nem sempre é possível manter a fleugma diante de acontecimentos que produzem reações emocionais muito intensas, porém, nesta parte do caminho essa contenção se faz necessária para sua alma evitar qualquer precipitação.

Áries