Grupo de Jovens BRASA realiza encenação da Paixão de Cristo nesta 6ª

Crédito: divulgação

Dentro da programação do Tríduo Pascal da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, os jovens do grupo BRASA, em parceria com integrantes dos Jovens Sarados, vão realizar nesta sexta-feira (7) a encenação da Paixão de Cristo, a partir das 20h.

Essa é a 13ª apresentação do grupo, que se organiza para encenar a Paixão desde 2008, mas também é um momento importante para a comunidade, já que é a primeira vez que a paróquia poderá viver a encenação da Paixão de tão perto.

“Essa encenação é muito importante para reflexão desse momento de dor e sofrimento onde Jesus deu sua vida por nós, é uma maneira de evangelizar mais de perto a comunidade”, explica Suzana Carraschi, uma das coordenadoras do grupo.

Os mais de 40 jovens estão se preparando desde janeiro, quando tiveram seus papéis definidos, e durante a Quaresma intensificaram os ensaios. Foram semanas de equipes se preparando para uma encenação que demonstre a emoção e traga a reflexão a quem for assistir.

“É gratificante viver tudo isso e poder sentir, mesmo que minimamente, a dor que Jesus passou por nós”, completou Suzana.

A encenação vai acontecer logo após a Procissão do Senhor Morto, que começa às 19h, com saída da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Dona Maria Jacinta, 39, no Jardim Paraíso.

Programação da Paróquia para a Sexta-feira Santa:

0h até às 14h30 – Vigília da Paixão

3h – Recitação do Santo Rosário

14h – Início da novena da Misericórdia

15h – Celebração da Paixão Do Nosso Senhor Jesus Cristo

19h – Procissão do Senhor Morto

20h – Encenação da Paixão

