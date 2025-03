Festa do Peão: de 08 a 16 de agosto, MP Promoções realiza São Carlos Rodeio Fest 2025

O empresário Marcos Pacheco da MP Produções anunciou em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (21), que o município sediará o São Carlos Rodeio Fest 2025. O evento está marcado para acontecer de 8 a 16 de agosto, em uma área ao lado do Hotel Nacional Inn. O empresário informou que serão investidos de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões e o São Carlos Rodeio Fest 2025 vai gerar em torno de mil empregos diretos e indiretos.

O evento de lançamento aconteceu na tarde desta sexta-feira no Banana Club e teve a presença do prefeito Netto Donato, do presidente do Sindicato Rural, Olinto Fabbri Petrili, do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, dos vereadores Julio César, Malabim, Paulo Vieira e Bira e do padre da Catedral Sandro. A polícia esteve representada pelo major Nucci, major Gonzaga (Polícia Rodoviária) e coronel Cardeal.

O rodeio será realizado pela MP Promoções, empresa que realiza os rodeios de Bragança Paulista, São José dos Campos, Lins, Guaxupé, dentre outras cidades. Durante o lançamento, foi revelado que o vereador Bira será o diretor do evento.

O diretor Bira anunciou que o São Carlos Rodeio Fest 2025 terá as modalidades de montaria em touro, cavalo e prova de tambores.

A programação deste ano está recheada de atrações, como Ana Castela, Lauana Prado e DJ Alok. Outros nomes serão confirmados posteriormente.

Ingresso solidário. O São Carlos Rodeio Fest 2025 será um evento privado e não terá recursos públicos. Entretanto, a pedido do prefeito Netto Donato, o empresário Marcos Pacheco informou que a entrada para as arquibancadas e pista será gratuita. Entretanto, os munícipes terão que doar 1kg de alimento.

Outras informações sobre o Rodeio serão divulgadas pelo site www.saocarlosrodeiofest.com.br.

