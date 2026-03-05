(16) 99963-6036
quinta, 05 de março de 2026
Entretenimento

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos

05 Mar 2026 - 10h16Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Feira da Barganha - Crédito: arquivoFeira da Barganha - Crédito: arquivo

Os moradores de São Carlos poderão aproveitar, neste domingo (08), mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, que será realizada no bairro Bicão. O evento acontece das 8h às 14h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e promete atrair o público com variedade de produtos e preços acessíveis.

A feira reunirá diversos expositores, oferecendo uma ampla gama de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, objetos de decoração, entre outros. A proposta é incentivar a economia e proporcionar aos visitantes a chance de “garimpar” boas oportunidades em um ambiente descontraído e familiar.

Além de movimentar o comércio local, a Feira da Barganha já se consolidou como um espaço de convivência para moradores da região e visitantes de outros bairros da cidade.

Serviço
Evento: Feira da Barganha
Data: Domingo, 08 de março de 2026
Horário: Das 8h às 14h
Local: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bairro Bicão, São Carlos (SP)

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo
Entretenimento05h53 - 05 Mar 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo

15ª edição do São Carlos Matsuri será realizada em maio
Festival japonês 17h29 - 04 Mar 2026

15ª edição do São Carlos Matsuri será realizada em maio

Praça da XV celebra o Dia Internacional da Mulher com debate e música neste domingo
Entretenimento14h10 - 04 Mar 2026

Praça da XV celebra o Dia Internacional da Mulher com debate e música neste domingo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/03) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 03 Mar 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/03) para o seu signo

“Pipoca amanteigada” é novo curta que promove o cinema independente em São Carlos
Entretenimento16h20 - 02 Mar 2026

“Pipoca amanteigada” é novo curta que promove o cinema independente em São Carlos

Últimas Notícias