Espetáculo “Labyrinthos 2.5” da Cia Teatral Energós revisita o mito do Minotauro no Teatro Municipal

Crédito: João Maria

O Teatro Municipal de São Carlos recebe neste sábado (11) o espetáculo “Labyrinthos 2.5”, nova versão da montagem da Cia Teatral Energós inspirada no mito do Minotauro. A sessão, marcada para as 20h, apresenta uma dramaturgia inédita escrita pelo premiado autor João Anzanello Carrascoza, a partir de fragmentos de duas tragédias perdidas de Eurípedes — Theseus e Kretes —, traduzidas e encenadas pela primeira vez no Brasil.

Nesta atualização, a equipe criativa revisitou a montagem original, incorporando uma nova cena e atualizando aspectos cênicos e narrativos. O resultado é uma experiência que une a força do teatro trágico grego a reflexões sobre poder, dominação e os conflitos entre o indivíduo e a sociedade.

Uma releitura contemporânea do mito

Inspirado na mitologia clássica, Labyrinthos 2.5 reinterpreta o mito do Minotauro, explorando as sombras e desejos que movem os personagens. A narrativa aborda a ascensão e a queda do rei Minos, que, ao desafiar o deus Poseidon, vê sua esposa, Pasífae, ser acometida por uma paixão amaldiçoada que dá origem à criatura metade homem, metade touro.

O espetáculo propõe uma reflexão sobre a passagem do poder entre velhas e novas ordens, destacando como os mitos antigos permanecem vivos ao revelar as contradições humanas.

Música, coro e fisicalidade

A encenação dá protagonismo ao coro trágico, elemento fundamental do teatro grego, que conduz a narrativa e assume as vozes do mito. Toda a trilha sonora é executada ao vivo pelos próprios atores, utilizando instrumentos como adufes, violino e uma orquestra de aquários, além de passagens vocais em português e grego que intensificam a imersão estética.

A proposta combina fisicalidade, canto e dramaturgia poética, transformando o palco em um espaço ritualístico onde mito e contemporaneidade se encontram.

Histórico e reconhecimento

Desde sua estreia em 2022, Labyrinthos percorreu palcos importantes como o TUSP (Maria Antônia), Teatro Paulo Eiró, Teatro Alfredo Mesquita e Teatro Arthur Azevedo. Em 2023, integrou a Virada Cultural de São Paulo, a convite da Secretaria Municipal de Cultura. O espetáculo também foi destaque no portal e-Urbanidade, sendo indicado nas categorias Melhor Espetáculo, Direção, Direção Musical, Cenografia, Figurino e Atriz Coadjuvante.

Serviço

Espetáculo: Labyrinthos 2.5

Grupo: Cia Teatral Energós

Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Carlos

Entrada: Gratuita

