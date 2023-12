Domingo ocorre a última observação segura do Sol de 2023 no Observatório da USP

Crédito: Divulgação

Devido às festas comemorativas de final de ano, em dezembro o Domingo Solar vai acontecer mais cedo, e não no último domingo do mês como tradicionalmente acontece. No próximo domingo, 17, o Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) estará aberto ao público das 14h às 16h, oferecendo ao público a observação segura do Sol.

Sobre o Domingo Solar

No evento, a observação do Sol é feita de forma segura, utilizando-se diversos métodos. Telescópios especialmente equipados para a observação solar são colocados à disposição do público. Na Sala Solar, é possível ver a decomposição da luz do Sol em uma faixa multicolorida – o espectro, no qual se observa a presença de linhas escuras, cuja distribuição está relacionada com os elementos químicos presentes na atmosfera solar.

Atenção: nunca olhe diretamente para o Sol, muito menos com óculos escuros, filmes fotográficos velados, chapas de radiografia ou quaisquer instrumentos ópticos. Para uma observação segura do Sol, consulte um astrônomo ou compareça a um Domingo Solar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também