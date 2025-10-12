(16) 99963-6036
domingo, 12 de outubro de 2025
Entretenimento

Dia das Crianças é celebrado com ação solidária no CDHU

12 Out 2025 - 12h11Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dia das Crianças é celebrado com ação solidária no CDHU - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque
As crianças do CDHU tiveram uma manhã especial e cheia de alegria neste domingo (12), na Vila Isabel, em São Carlos.
 
Para comemorar o Dia das Crianças, a equipe do Os Prédios FC organizou uma ação solidária na Praça da Mangueira, com brinquedos, pipoca, algodão-doce, refrigerante, cachorro-quente e saquinhos com balas e doces.
 
Durante o evento, a conselheira tutelar Ariane, do Conselho Tutelar de São Carlos, também marcou presença, colaborando com a entrega de brinquedos doados por empresários e amigos da comunidade, como Maria Aires, que também participou da ação e ajudou a levar alegria a todas as crianças.
 
A iniciativa reuniu dezenas de famílias e transformou a manhã de domingo em um momento de diversão, solidariedade e confraternização.

.

 

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/10) para o seu signo
Entretenimento06h07 - 12 Out 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/10) para o seu signo

Random Play Dance acontece neste domingo no Bicão
Gratuito13h20 - 11 Out 2025

Random Play Dance acontece neste domingo no Bicão

Passeio da Lua Cheia promete aventura e emoção neste sábado em São Carlos
Entretenimento12h52 - 11 Out 2025

Passeio da Lua Cheia promete aventura e emoção neste sábado em São Carlos

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/10) para o seu signo
Entretenimento08h32 - 11 Out 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/10) para o seu signo

São Carlos recebe 2&ordm; encontro de carros antigos
Entretenimento07h42 - 11 Out 2025

São Carlos recebe 2º encontro de carros antigos

Últimas Notícias