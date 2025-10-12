Dia das Crianças é celebrado com ação solidária no CDHU

Para comemorar o Dia das Crianças, a equipe do Os Prédios FC organizou uma ação solidária na Praça da Mangueira, com brinquedos, pipoca, algodão-doce, refrigerante, cachorro-quente e saquinhos com balas e doces.

Durante o evento, a conselheira tutelar Ariane, do Conselho Tutelar de São Carlos, também marcou presença, colaborando com a entrega de brinquedos doados por empresários e amigos da comunidade, como Maria Aires, que também participou da ação e ajudou a levar alegria a todas as crianças.

A iniciativa reuniu dezenas de famílias e transformou a manhã de domingo em um momento de diversão, solidariedade e confraternização.

As crianças do CDHU tiveram uma manhã especial e cheia de alegria neste domingo (12), na Vila Isabel, em São Carlos.

