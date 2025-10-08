Coral da Osesp se apresenta gratuitamente em São Carlos nesta quinta (9)

Regido por Kaique Stumpf, o grupo promete um repertório diversificado, reunindo grandes nomes da música coral mundial — como Giovanni Palestrina, Joseph Rheinberger, Kosaku Yamada, Clément Janequin e Maurice Ravel —, além de obras de compositores brasileiros como Esther Scliar, Aylton Escobar e Ronaldo Miranda.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro a partir de 17h30, limitados a dois por pessoa. O Teatro Municipal fica na Rua 7 de Setembro, 1.735, no Centro. A capacidade é de 400 lugares.

Além das apresentações, o Coro da Osesp realizará masterclasses nos polos do Projeto Guri das cidades visitadas — Araraquara, São Carlos e Santos — voltadas exclusivamente aos alunos participantes.

Criado em 2008, o projeto Osesp Itinerante tem como objetivo democratizar o acesso à música clássica, levando concertos a diferentes regiões do Estado. Desde sua criação, já percorreu mais de 60 cidades paulistas, realizando mais de 330 apresentações gratuitas em teatros, igrejas e espaços abertos.

O Coro da Osesp, fundado em 1994 e integrado à Osesp desde 2000, é reconhecido por sua versatilidade e por difundir obras dos séculos XX e XXI, com ênfase em compositores brasileiros. Em sua trajetória, o grupo já se apresentou em importantes palcos internacionais, como o Carnegie Hall, em Nova York, e participou de eventos de prestígio, como o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

O projeto conta com o patrocínio do Grupo EcoRodovias, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Fundação Osesp, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura.

Serviço:

Coro da Osesp – Série Osesp Itinerante

Quinta-feira, 9 de outubro, às 19h

Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” – Rua 7 de Setembro, 1735, Centro, São Carlos

Entrada gratuita (retirada de ingressos a partir das 17h30, dois por pessoa)

Informações: (16) 3371-4339

