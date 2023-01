Clube da Viola comemora 40 anos com show no Cemac

SIGA O SCA NO

Os 40 anos do Clube da Viola de São Carlos será comemorado no próximo domingo, 29, a partir das 10h, na sede do Centro Municipal de Artes e Cultura – Cemac.

Já confirmaram participação as duplas Walmir e Vilino, Del Moreno e Nivaldo Viola, Silmara e Rio Gregório, Heitor Viola e Rodrigo, Peão Dourado e Caxiné, Mineira e Ataíde, Paganelli e Rosangela, João Carlos e Carlos Leite (dupla de mineira), além de Tonilongo, Dileno, Belo Rio, Gil Marques e Tião do Ouro.

O Cemac está localizado na rua São Paulo, 745, no centro. A entrada é gratuita.

