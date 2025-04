Cinema itinerante movido a energia solar realiza sessões gratuitas no Cidade Aracy

CineSolarzinho - Crédito: divulgação

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciência e tecnologia. O encanto do CineSolarzinho, a versão destinada ao público infantil do primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em São Carlos, na sexta-feira (11/04), a partir das 18h30, no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, com atividades para as crianças de todas as idades. Na telona serão exibidos curtas-metragens ambientais e a animação O Reino dos Elfos. A entrada é livre, não precisa de ingresso, os filmes contam com recursos de acessibilidade e tem distribuição de pipoca.

A 1ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia, que tem a State Grid como acionista majoritária, e apoio do Instituto CPFL e Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e é realizada pela Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“O Cinesolarzinho, projeto pensado especialmente para o público infantil, é essencial para a democratização da produção audiovisual no Brasil, considerando que apenas 9% das cidades brasileiras possuem salas de cinema. Além disso, ir ao cinema pode ser uma atividade cara para as famílias, que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Nesse contexto, o Cinesolarzinho surge como uma alternativa cultural gratuita e ao ar livre para toda a família proporcionando uma experiência divertida e acessível. Pensado especialmente para as crianças, o Cinesolarzinho não só oferece filmes que ampliam o imaginário infantil, mas também cria novas possibilidades de visão de mundo para os pequenos, que são o nosso futuro. E, no primeiro cinema do Brasil movido por energia limpa e renovável, essa experiência é ainda mais enriquecedora”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

O cinema opera através de um furgão: uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, que é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O Circuito CPFL 2025 está sendo realizado no estado de São Paulo. As sessões de cinema também contam com filmes que aproximam o Brasil da interessante e milenar cultura chinesa.

“As atividades do CineSolarzinho, apoiado por nós por meio da frente Circuito CPFL, democratiza o acesso à cultura para as nossas comunidades. Além de poder vivenciar a alegria que as telonas proporcionam, a iniciativa também desperta a consciência para um desenvolvimento mais sustentável ao disponibilizar oficinas de educação ambiental para as crianças e jovens ali presentes”, destaca Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.

Com ações em conjunto com a UNESCO no Brasil, o CineSolar também ajuda o planeta cumprindo 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas). E também colabora na iniciativa #EDUCASTEM2030, realizada de forma pioneira no país para a mobilização de meninas e mulheres nas áreas de STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática).

“A UNESCO considera fundamental promover o acesso das meninas e das mulheres às carreiras científicas. O projeto #EDUCASTEM2030 busca combater a exclusão de meninas e mulheres nas áreas de STEM para construir um futuro mais democrático, justo e sustentável. A parceria com o CineSolar é essencial para levar conteúdo de qualidade, por meio do audiovisual, para populações com dificuldades de acesso à cultura e, ao mesmo tempo, promover a educação nas áreas de STEM”, afirma a diretora e representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.

O CineSolarzinho é a versão desenhada especialmente para o público infantil do CineSolar. Desenvolvido pela Brazucah Produções, há 12 anos o CineSolar (linktr.ee/cine.solar) transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 2.730 sessões (com exibição de 290 filmes) e 780 oficinas para 397 mil pessoas de 890 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu mais de 350 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

O CineSolar realiza compensação de 55 toneladas de CO2e, em parceria com a Ecooar, através do plantio de 262 árvores e da certificação de créditos de carbono, com a manutenção de florestas, em áreas de preservação permanente, no município de Garça (SP). E também promove ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz). O projeto integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, conta com a parceria solar da Clarios - com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, da EnergySeg Engenharia e da Ecori Energia Solar.

Confira a programação em São Carlos:

Sessões de Cinema

(filmes com recursos de acessibilidade)

Data: Sexta-feira (11/04)

Horários: 18h30 - 1ª sessão: curtas-metragens ambientais

19h30 - 2ª sessão: animação “O Reino dos Elfos”

Entrada: livre - não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Centro da Juventude Lauriberto José Reyes (Rua João Martins França, 800 - Cidade Aracy)

