Cineclube CDCC exibe comédia que reúne riso e reflexão

O Cineclube CDCC exibe o filme Monty Python: O Sentido da Vida neste sábado, 18, às 20h. A sessão acontece no Auditório do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário fazer agendamento ou pegar ingressos com antecedência.

MONTY PYTHON: O SENTIDO DA VIDA

The Meaning of Life, Inglaterra, 1983, Comédia, 107 Minutos

Direção: Terry Jones

Elenco: Jhon Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 Anos

Contém: Violência extrema, conteúdo sexual

Áudio em inglês com legendas em português

Sinopse: O terceiro longa-metragem do grupo de humor Monty Python apresenta uma série de esquetes sobre os estágios da vida, do milagre do nascimento até a morte. A ironia, a crítica social e o bom humor, é claro, marcam presença em cada segmento do filme.

