A saída da cavalgada será pontualmente às 10h30 no terreno ao lado do CEME, na Avenida Getúlio Vargas. “A qualidade e cuidado com os animais e participantes seguirá a mesma, referência no País,contamos com o apoio e presença dos cavaleiros e Amazonas da região para mais uma gigante e solidária cavalgada, faremos nosso melhor”, afirmou Rykoff Aidar, da Comissão Paixão Sertaneja.

Autor da lei que registrou o evento no calendário oficial do município, Antônio Beltrame,o vereador Marquinho Amaral esteve presente na reunião, juntamente com José Augusto Santana e Antônio Beltrame,representando o legislativo e executivo, atendendo as demandas para a realização do evento e seus preparativos. “Desde 2014 atuo com a comissão e suas cavalgadas, é um trabalho sério e um prazer estar junto em mais uma edição deste grandioso evento sertanejo” Assegurou Marquinho.

Reitor do santuário, o padre Everton Luchesi, informou que a preparação do evento se faz necessária com antecedência, em virtude da grande presença de público e animais no local. “ Em respeito aos participantes, faremos no domingo, no dia 21,causaria correria e dificuldades aos cavaleiros e Amazonas, é um preparativo grande e minucioso, trata-se da nossa segunda maior festa no ano, as portas da casa da mãe estarão abertas para um domingo de festa e tradição rural,convidamos toda região para prestigiar, terão atrações musicais, almoço, praça de alimentação completa, Playground para crianças e a tradicional benção dos cavaleiros”.

As duplas Belotti e Vianna, Pedro Vitor e Mariana, Letícia e Gabi, Lucas e João Henrique e o cantor Pedro Henrique serão as atrações musicais.

O evento que terá renda revertida para a manutenção do santuário e creche divina providência,possui apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e da Polícia Militar.

A vigésima sexta cavalgada da Babilônia será realizada no dia 23 de Abril. A organização do evento, formada pelo Santuário da Babilônia e Comissão Paixão Sertaneja esteve reunida na noite de ontem (23) para definir a data e estrutura necessária para a realização do evento, que possui expectativa de superar a última edição, onde aproximadamente 8 mil pessoas estiveram participando do trajeto e atrações no Santuário.