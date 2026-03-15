Caminhada Pet reÃºne tutores e arrecada raÃ§Ã£o para animais resgatados em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: Lourival Izaque

A Caminhada Pet realizada na manhã deste domingo (15), em São Carlos, reuniu tutores e seus animais de estimação em um trajeto que teve início na Rua Larga, esquina com a Rua Cândido Padim, nas proximidades da Igreja Nazareno. O evento ocorreu das 9h às 12h e contou com a concentração dos participantes no local, onde também foram feitas as inscrições dos pets para participação nas atividades e sorteios.

Durante o evento, os organizadores arrecadaram doações de ração destinadas ao protetor de animais Ênio Malaquini, que atualmente cuida de cerca de 100 cães e gatos. A participação foi gratuita, mas os organizadores destacaram a importância da colaboração da comunidade para apoiar quem atua diretamente no resgate e cuidado de animais abandonados na cidade.

Ao final do trajeto, foram sorteados brindes pet, além de serviços e produtos oferecidos por empresas parceiras. Para concorrer aos prêmios, os participantes realizaram a inscrição no local, sendo permitido um cadastro por animal.

Para garantir a segurança, os tutores seguiram orientações como o uso de coleira e guia em todos os animais, além da obrigatoriedade de focinheira para cães de maior porte. Também foi recomendado que cada participante levasse água para seu pet, já que não havia uma base de hidratação disponível no local, conforme orientação veterinária.

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