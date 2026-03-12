Banda Ozzmosis celebra 25 anos com show tributo a Ozzy e Black Sabbath em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Os fãs de heavy metal de São Carlos terão uma noite especial no próximo dia 21 de março. A banda Ozzmosis, considerada uma das principais bandas tributo do país, se apresenta na cidade celebrando 25 anos de trajetória com um espetáculo dedicado aos clássicos do rock pesado.

Reconhecida pela fidelidade sonora e visual, a banda presta homenagem às músicas da carreira solo de Ozzy Osbourne e da lendária Black Sabbath, grupo que marcou gerações e ajudou a consolidar o heavy metal no mundo. O repertório promete reunir sucessos que marcaram época e seguem conquistando fãs até hoje.

O show acontece no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos, a partir das 20h. A apresentação faz parte da turnê comemorativa de 25 anos da banda, que já participou de programas de televisão e também teve destaque na MTV Brasil.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis com 40% de desconto no primeiro lote. Os valores são de R$ 37,36 (inteira) e R$ 31,14 para estudantes, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos. Também há opção de mesas para quatro lugares por R$ 57,94, sem inclusão de ingressos.

As entradas podem ser adquiridas pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575, onde também é possível obter informações e realizar reservas de mesas.

A expectativa é de uma noite marcada por muita energia, nostalgia e clássicos do heavy metal, reunindo fãs da música de Ozzy e do Black Sabbath em São Carlos.

