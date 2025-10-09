2º Porco no Rolete da Paróquia São Cristóvão acontece no dia 19 de outubro

A Paróquia São Cristóvão realiza no próximo dia 19 de outubro (domingo), a partir das 12h, o 2º Porco no Rolete da São Cristóvão. O evento promete reunir a comunidade em um almoço festivo, com música ao vivo do grupo Samba Hits, conhecido pelo repertório animado e descontraído.
O tradicional almoço será realizado na Rua Neusa Aparecida Marques de Meo, 30, no Jóquei Clube, e contará com um cardápio especial preparado com muito carinho pela equipe da paróquia. A iniciativa tem como objetivo promover confraternização, alegria e arrecadar recursos para as atividades pastorais e obras da igreja.
Os ingressos serão vendidos apenas antecipadamente, ao valor de R$ 60,00, na secretaria paroquial, após as missas, e também com os membros das pastorais.
Crianças de 1 a 7 anos têm entrada gratuita, enquanto as de 8 a 12 anos pagam meia
Local: Rua Neusa Aparecida Marques de Meo, 30 – Jóquei Clube, São Carlos
Data: 19 de outubro (domingo)
Horário: A partir das 12h
Atração musical: Samba Hits
Ingressos: R$ 60,00
Informações: (16) 3416-6061