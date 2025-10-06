(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Passeio noturno

22º Passeio da Lua Cheia agita trilhas de São Carlos neste sábado (11)

06 Out 2025 - 10h26Por Da redação
Passeio da Lua Cheia - Crédito: IAPasseio da Lua Cheia - Crédito: IA

O tradicional Passeio da Lua Cheia, considerado o melhor evento noturno off-road da região, chega à sua 22ª edição neste sábado, 11 de outubro, em São Carlos (SP). A concentração dos participantes será a partir das 17h no Posto AZ, ponto de encontro já conhecido pelos amantes do Jeep e das trilhas.

O evento é organizado pelo grupo Jeep Club Ecológico, que reúne entusiastas do 4x4 em uma noite de muita adrenalina, amizade e contato com a natureza. Haverá duas categorias de trilha:

  • Trilha Pesada, com saída prevista para as 21h, sendo obrigatório o uso de guincho;

  • Trilha Leve, que sairá às 22h, ideal para iniciantes e veículos menos preparados para terrenos extremos.

A organização reforça que o passeio é um evento de caráter ecológico e familiar, e que os participantes devem respeitar o meio ambiente e as normas de segurança.

Mais informações podem ser obtidas com Jair, pelo telefone (16) 99735-4794.

