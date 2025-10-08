21º ChorandoSemParar acontece dia 14 de outubro

14º Festival Chorando SemParar em 2017 - Crédito: Ivan Moreira

No dia 14 de outubro de 2025 (terça-feira), das 19h30 às 21h, será realizado o lançamento da 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental Brasileira ChorandoSemParar, no Restaurante Cozinha do Lobo, localizado no campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O evento tem entrada gratuita e promete uma noite repleta de surpresas.

A programação da noite começa às 19h, com tira-gostos preparados pela equipe da Cozinha do Lobo. O público também poderá contar com os serviços do Café do Lobo, que estará em funcionamento durante o evento.

Às 20h, será apresentada a programação oficial da Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza e, às 21h, um brinde simbólico encerrará a noite em clima de celebração e expectativa, marcando o início da contagem regressiva para dezembro. O tema do brinde será “Não vejo a hora!”, traduzindo o sentimento de quem aguarda o festival com entusiasmo.

As atividades, atrações e participações confirmadas poderão ser acompanhadas a partir de 10 de outubro nas redes sociais chorandosemparar

e no site oficial do Festival.

Festival em dezembro de 2025

A 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar acontece de 1º a 7 de dezembro de 2025, com a Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza, em homenagem ao maestro, pianista e compositor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927–1994).

O convidado especial dessa edição será o pianista e compositor Daniel Jobim, filho de Paulo Jobim e neto de Tom Jobim.

“Cada edição homenageia uma personalidade em memória, que inspira toda a programação, o repertório, o elenco e as atividades formativas. Esta será, em propósito e espírito, como a obra de Tom Jobim: uma ode à natureza”, explica Fátima Camargo, diretora do ChorandoSemParar.

Festival de música instrumental protagonizado pelo Choro desde sua criação, em 2004, o ChorandoSemParar se consolidou como um evento inteiramente dedicado à música instrumental brasileira.

Há, contudo, uma exceção: os convidados estrangeiros, que vêm ao Brasil para tocar nossa música, têm espaço reservado no repertório para incluir algumas composições de seus países de origem — sempre muito bem-vindas.

“O Choro é sempre protagonista, porque nele estão impressas as marcas da nossa identidade musical. O gênero reúne influências da música europeia, indígena e africana — uma mistura de beleza única e profundo significado, reconhecida como patrimônio da cultura brasileira”, completa Fátima Camargo.

Conexão com a Natureza

A edição de 2025 dialoga diretamente com a pauta ambiental, em evidência no cenário mundial com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá no Brasil, em novembro, em Belém do Pará.

Essa conexão se manifesta de forma poética e musical, por meio da arte e da vida de Tom Jobim, um artista profundamente ligado à natureza.

“Obras como Águas de Março, Sabiá, Correnteza, Pato Preto, Matita Perê, Urubu, Boto, Passarim e Forever Green, entre tantas outras, já refletiam sua preocupação e seu interesse pela ecologia muito antes do termo se popularizar ou da pauta ambiental ganhar espaço em conferências e na mídia”, acrescenta a diretora.

O festival busca difundir essa dimensão do pensamento de Jobim e sua profunda conexão com a natureza — expressas em sua arte e em seu modo de ser —, tão bem sintetizada em sua frase: “Toda a minha obra é inspirada na Mata Atlântica.”

Programação

De 1º a 7 de dezembro de 2025, São Carlos será palco de uma programação diversificada, que inclui:

Apresentações musicais com instrumentistas do Brasil e do exterior;

Oficinas, workshops e atividades formativas sobre a obra de Tom Jobim;

Debates e encontros que relacionam música, cultura e consciência ambiental;

E, no encerramento, domingo dia 7 de dezembro, o tradicional show na Praça XV de Novembro, com 12 horas ininterruptas de música instrumental gratuita, das 10h às 22h.

Reconhecimento e oportunidade de patrocínio

O ChorandoSemParar integra o calendário oficial de eventos culturais de São Carlos (Lei nº 15.358/2010) e, ao longo de duas décadas, consolidou-se como uma tradição cultural de destaque, atraindo público estimado entre 15 e 17 mil pessoas por edição, com ampla repercussão em mídias regionais, nacionais e internacionais.

Descrito pela crítica especializada como “a grande festa da música instrumental brasileira”, o festival reúne alguns dos mais prestigiados instrumentistas do Brasil e do exterior e proporciona grande visibilidade às marcas parceiras.

O projeto é aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (PRONAC / Ministério da Cultura), o que permite que empresas tributadas pelo Lucro Real destinem até 4% do Imposto de Renda devido para apoiar a realização do festival — sem custo adicional.

Essa participação amplia o impacto cultural do evento e associa as marcas ao fortalecimento da música instrumental e da identidade cultural brasileira.

SERVIÇO

Evento: Lançamento da 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental Brasileira ChorandoSemParar

O quê: Lançamento da Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza

Quando:

Dia: 14 de outubro de 2025 (terça-feira), das 19h30 às 21h

Onde: Restaurante Cozinha do Lobo e Café do Lobo – UFSCar, São Carlos (SP)

Atração: Uma Noite de Surpresas

Entrada: Gratuita

