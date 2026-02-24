(16) 99963-6036
terça, 24 de fevereiro de 2026
Vem aí

1º Encontro de Carros Antigos acontece dia 22 de março no Cidade Aracy

24 Fev 2026 - 15h04Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
1º Encontro de Carros Antigos acontece dia 22 de março no Cidade Aracy -

Os apaixonados por carros antigos e modelos clássicos já podem marcar na agenda: no dia 22 de março acontece o 1º Encontro de Carros da Cidade Aracy, prometendo reunir veículos que marcaram época e atrair famílias inteiras para um dia de lazer e nostalgia.

O evento será realizado das 9h às 15h, na Avenida Regit Arab, 425, em frente à Papelaria Galvão Magazine. A iniciativa conta com o apoio do Galvão Magazine e do grupo Cultura Fusca.

A programação inclui exposição de fuscas e carros antigos, música ao vivo, sorteios e diversas atrações para o público. A proposta é criar um ambiente descontraído, onde colecionadores e admiradores possam trocar experiências, compartilhar histórias e celebrar a cultura automotiva.

Além de conferir modelos raros e bem conservados, os visitantes poderão aproveitar um momento de confraternização e diversão para todas as idades.

 

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24) para o seu signo
Entretenimento05h20 - 24 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/02) para o seu signo
Entretenimento07h43 - 23 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/02) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/02) para o seu signo
Entretenimento08h34 - 22 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/02) para o seu signo

Baile de Máscaras anima Parque do Bicão e resgata marchinhas no Carnaval 2026
Entretenimento23h20 - 21 Fev 2026

Baile de Máscaras anima Parque do Bicão e resgata marchinhas no Carnaval 2026

Praça do Mercado recebe Lan House Itinerante com experiência gamer gratuita até 1º de março
Entretenimento17h09 - 21 Fev 2026

Praça do Mercado recebe Lan House Itinerante com experiência gamer gratuita até 1º de março

Últimas Notícias