1º Encontro de Carros Antigos acontece dia 22 de março no Cidade Aracy

Os apaixonados por carros antigos e modelos clássicos já podem marcar na agenda: no dia 22 de março acontece o 1º Encontro de Carros da Cidade Aracy, prometendo reunir veículos que marcaram época e atrair famílias inteiras para um dia de lazer e nostalgia.

O evento será realizado das 9h às 15h, na Avenida Regit Arab, 425, em frente à Papelaria Galvão Magazine. A iniciativa conta com o apoio do Galvão Magazine e do grupo Cultura Fusca.

A programação inclui exposição de fuscas e carros antigos, música ao vivo, sorteios e diversas atrações para o público. A proposta é criar um ambiente descontraído, onde colecionadores e admiradores possam trocar experiências, compartilhar histórias e celebrar a cultura automotiva.

Além de conferir modelos raros e bem conservados, os visitantes poderão aproveitar um momento de confraternização e diversão para todas as idades.

