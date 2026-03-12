1Âª MotocÃ£o acontece neste domingo e une motociclistas e pets em SÃ£o Carlos

Uma parceria entre o projeto Circuito Cãominhada e o Pacto Moto Clube promove neste domingo, 15 de março, a 1ª edição da Motocão, evento que reúne tutores, pets e amantes de motocicletas em uma atividade diferente e solidária em São Carlos.

A programação acontece das 9h às 12h, com concentração na Rua Larga, esquina com a Rua Cândido Padim, em frente à Igreja do Nazareno, onde será realizada a recepção dos participantes e a inscrição dos animais que irão participar da atividade.

Inspirado nas tradicionais cãominhadas realizadas na cidade desde 2017, o evento traz uma nova proposta: unir o passeio dos pets ao universo das motocicletas, com a presença de motociclistas e o ronco característico das motos acompanhando o trajeto.

Durante a Motocão, os organizadores também estarão arrecadando doações de ração que serão destinadas ao protetor Ênio Malaquini, que atualmente cuida de cerca de 100 animais, entre cães e gatos. A participação no evento é gratuita, porém os organizadores reforçam a importância da colaboração para ajudar quem se dedica ao cuidado de animais abandonados na cidade.

Ao final do percurso, os participantes poderão concorrer ao sorteio de brindes PET, além de serviços e produtos oferecidos por empresas parceiras. Para participar dos sorteios, é necessário realizar a inscrição no local, sendo uma inscrição para cada animal.

Para garantir a segurança durante o evento, os organizadores orientam que cães de maior porte utilizem focinheira, e que todos os animais estejam com coleira e guia. Também foi informado que não haverá ponto de hidratação para os pets, por recomendação veterinária, sendo necessário que cada tutor leve água para seu animal.

Leia TambÃ©m