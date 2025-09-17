Serasa Experian disponibiliza mais de 40 vagas com remuneração de R$ 2.150

Serasa Experian - Crédito: Divulgação

A Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, abre em 29 de setembro as inscrições para a nova edição do “Programa de Estágio”, com mais de 40 vagas para atuação nas cidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Recife (PE) e Florianópolis (SC). As oportunidades são para estudantes das áreas de Tecnologia, dados, Marketing e Comunicação, Economia, Agronomia, entre outras, dos níveis de bacharelado, licenciatura e tecnólogo para trabalhar em formatos remoto ou híbrido.

As candidaturas podem ser realizadas até o dia 28 de outubro pelo site do programa, e todo o processo seletivo, incluindo entrevistas e contratação, será conduzido de forma digital. Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 2.150, com progressões salariais ao longo do estágio, e uma carga horária de seis horas diárias, podendo ser cumpridas nos períodos da manhã ou tarde, a depender da vaga. A empresa oferece uma série de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Wellhub e Totalpass, além de um canal de suporte 24h para questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas, horário flexível e parceria com cursos de idiomas.

Os selecionados ainda terão acesso a uma trilha capacitação completa e exclusiva, além de uma plataforma educacional com caminhos personalizados, adaptados às necessidades dos talentos e suas áreas de atuação. “Nossa proposta é apoiar o início da trajetória profissional dos jovens com uma formação sólida e experiências reais. Buscamos talentos curiosos, engajados e que queiram fazer a diferença na vida das pessoas”, afirma a gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Camila Souza.

Com mais de 5 mil funcionários no Brasil, a Serasa Experian é reconhecida como um excelente lugar para se trabalhar. Em 2023 e 2024 recebeu o prêmio de “Melhor Empresa para se Estagiar”. Pelo segundo ano consecutivo, ficou entre as “Melhores Empresas para o Talento Feminino” da plataforma FirstJob e, pelo quarto ano, a companhia foi certificada no “Great Place to Work”, incluindo na categoria de Tecnologia da Informação e GPTW Global. A datatech também recebeu o reconhecimento da Top Employers, ficando no top 5 Brasil, além de ser “Top of Mind Empresas Preferidas por Profissionais Tech” e “Melhores Empresas para Jovens Profissionais”, segundo a Employers for Youth (EFY).

Para saber mais sobre o programa, clique aqui.

