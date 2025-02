SÃO CARLOS: Emprego apresenta saldo positivo de 354 vagas em janeiro

Linha de produção da Husqvarna: Linha de montagem: A indústria puxou o emprego no primeiro ano do mês em São Carlos, abrindo 283 postos de trabalho - Crédito: divulgação

São Carlos gerou 354 empregos formais, com carteira assinada em janeiro de 2025. O número representa o saldo entre 4.095 admissões e 3.705 demissões de trabalhadores. Os dados são do CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira, 26 de fevereiro pelo Ministério do Trabalho e Emprego e mede o emprego formal, que é o com carteira registrada e direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A indústria puxou o emprego no primeiro ano do mês em São Carlos, abrindo 283 postos de trabalho. O segmento, no mês apurado, realizou 1.017 contratações e 734 desligamentos. O setor de serviços gerou outros 154 empregos, saldo entre 1.800 admissões e 1.646 cortes.

Depois vem a construção, que contratou 290 e demitiu 263, cm saldo de 27 vagas abertas. Mais tímido, o setor da agropecuária eliminou 17 empregos, pois contratou 102 e cortou 119. O comércio apresentou números muito ruins. O segmento admitiu 850 em janeiro, mas desligou outros 943, com saldo negativo de 93 postos de trabalho.

ARARAQUARA - A vizinha Araraquara foi a campeã do emprego em janeiro. Segundo o CAGED, houve a geração de 1.212 novos empregos, saldo entre 4.797 admissões e 3.585 demissões. O setor que mais gerou empregos foi serviços, que abriu 528 vagas. Este segmento contratou 2007 e cortou 1749 no primeiro mês do ano. O setor industrial gerou outras 310 vagas, pois fez 943 contratações e 633 desligamentos.

A construção admitiu 873 e demitiu 402, apresentando saldo de 471 vagas geradas. Por fim, a agricultura fechou 14 postos de trabalho, pois admitiu 89 e demitiu outros 103 trabalhadores. O comércio também sofreu e teve 83 empregos eliminados, pois foram 885 admissões e 968 cortes.

RIO CLARO- Município de porte parecido com os de São Carlos e Araraquara, Rio Claro, na região de Campinas, gerou 793 empregos em janeiro, de acordo com a pesquisa CAGED. Foram 3.669 carteiras registradas em janeiro contra 2.876 rescisões contratuais.

Os números positivos tiveram como carro chefe a indústria, que abriu 391 postos de trabalho, diferença entre 1.207 admissões e 816 demissões. Em seguida veio a construção que contratou 531 pessoas e desligou outras 202, com saldo de 329. O setor de serviços gerou 87 vagas, pois admitiu 1.257 e demitiu 1.170.

A agropecuária gerou 3 empregos, com 41 admissões e 38 desligamentos. Por fim o comércio foi o vilão do emprego, com 17cortes. O segmento, em janeiro, admitiu 633 pessoas e demitiu outras 650.



SÃO CARLOS

ADMISSÕES 4.095

DEMISSÕES 3.705

SALDO +354

ARARAQUARA

ADMISSÕES 4797

DEMISSÕES 3.585

SALDO + 1.212



RIO CLARO

ADMISSÕES - 3.669

DEMISSÕES – 2.876

SALDO +793

