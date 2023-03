RIGRAS Transportes abre processo seletivo para contratar motoristas em São Carlos

Os requisitos são:

Habilitação categoria D ou E;

Ensino fundamental;

Curso de Transporte Coletivo de Passageiros (será um diferencial)

Disponibiliade de hoário;

Residir em São Carlos ou Ibaté;

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail faleconosco@suzantur.com.br ou entregar diretamente na garagem da Suzantur, na Av. DR. Heitor José Reali, 200 Distrito Industrial Miguel Abdelnur.

A RIGRAS transportes coletivos e turismo, que iniciará as operações no transporte coletivo em São Carlos está com processo seletivo aberto para motoristas.