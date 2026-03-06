RegiÃ£o Central gera 1.215 empregos em janeiro de 2026

Araraquara, a Morada do Sol, ficou em primeiro lugar em geraÃ§Ã£o de empregos no primeiro mÃªs do ano - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Região Central Paulista abriu 1.215 novos postos de trabalho em janeiro de 2026. A Região Administrativa Central (RA) do estado de São Paulo é uma área que engloba 26 municípios, incluindo importantes centros como Araraquara e São Carlos.

Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e incluem apenas o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

Quinze municípios da região apresentaram saldos positivos de emprego, um apresentou saldo zero e dez registraram saldos negativos. A soma do saldo positivo dos municípios chegou a 1.692 vagas. Já a soma dos dez municípios com saldo negativo reuniu o montante de 477.

Araraquara foi o município que mais gerou empregos no primeiro mês deste ano, com 451 novos postos de trabalho. Em seguida vem Américo Brasiliense, com 283. Ibitinga gerou 275 vagas, Gavião Peixoto outras 176, Porto Ferreira mais 116 e São Carlos 106. As demais cidades geraram menos de 100 vagas.

A pesquisa do CAGED revela uma geração de 40,5 postos de trabalho por dia. Se dividirmos o volume de empregos gerados pelos 26 municípios, teremos 46,73 vagas geradas em cada município.

Essa região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de um forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se localizam importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos da região, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), setores têxteis (Ibitinga, Borborema, Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a região central e é conhecida por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo da região, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a região central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis e Porto Ferreira, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

A GERAÇÃO DE EMPREGOS EM JANEIRO DE 2026

Araraquara ...................... +451

Américo Brasiliense ............. +283

Ibitinga ........................ +275

Gavião Peixoto ................. +176

Porto Ferreira .................. +116

São Carlos ...................... +106

Matão ........................... +97

Santa Lúcia ..................... +52

Cândido Rodrigues ............... +37

Santa Ernestina ................. +31

Rincão .......................... +27

Santa Rita do Passa Quatro ...... +18

Ibaté ........................... +14

Dobrada ......................... +06

Descalvado ...................... +02

Motuca .......................... 0

Ribeirão Bonito ................. -5

Fernando Prestes ................ -11

Taquaritinga .................... -20

Dourada ......................... -23

Nova Europa ..................... -37

Tabatinga ....................... -50

Boa Esperança do Sul ............ -69

Itápolis ........................ -243

FONTE – CAGED (Ministério do Trabalho, Emprego e Renda)

