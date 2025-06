Prohab abre concurso público para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade

Concurso Público - Crédito: divulgação

A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) publica, nesta quinta-feira (12/6), no Diário Oficial do Município, o Edital 001/2025, que abre inscrições para concurso público com vagas em diversas áreas. As oportunidades abrangem candidatos com níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais entre R$ 2.458,00 e R$ 13.908,56, além de benefícios.

Os interessados poderão se inscrever no período de 18 de junho a 16 de julho de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo (nossorumo.org.br).

Entre os cargos disponíveis estão procurador jurídico, engenheiro, arquiteto, fiscal de obras e posturas, técnico contábil, assistente administrativo, operador de máquinas pesadas, operador de máquinas industriais, agente operacional e oficial de manutenção.

De acordo com o diretor-presidente da Prohab, Marquinho Amaral, a iniciativa renova o compromisso da Prohab com a valorização do serviço público. “A valorização do servidor público é essencial para garantir um serviço de qualidade à população. Iniciativas como concursos públicos são fundamentais para garantir uma equipe técnica bem preparada e engajada. O investimento no servidor não é apenas um benefício para quem trabalha no setor público, mas um compromisso com o desenvolvimento do município e o bem-estar da população”, comentou Marquinho Amaral.

Leia Também