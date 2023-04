Prefeitura de São Carlos lança concurso público para todos os níveis de escolaridade

Concurso Público - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, abriu concurso público para a contratação imediata de 32 novos servidores públicos. O edital nº 002/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (25/04) e abrange cargos em todos os níveis de escolaridade, com salário inicial que varia entre R$ 2.155,00 e R$ 8.306,00.

Conforme as informações contidas no documento, as inscrições serão abertas no próximo dia 08/05 e acontecem até 12/06 exclusivamente pelo site da banca organizadora Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). As provas objetivas serão aplicadas no dia 09/07, ao passo que os cargos que exigirem prova prática terão esta atividade ocorrendo nos dias 19 e 20/08.

As vagas de emprego contemplam um total de 29 cargos e todos com uma vaga imediata – com exceção feita aos cargos de Médico do Trabalho (2 vagas) e Entrevistador Social (3 vagas), que, neste último caso, tem uma das vagas reservada para cota racial. Os empregos estão divididos entre os níveis de escolaridade Ensino Fundamental incompleto (5 vagas), Ensino Fundamental completo (4 vagas), Ensino Médio/Técnico completo (6 vagas) e Ensino Superior completo (17 vagas).

A diretora do Departamento de Coordenação da Carreira, Flávia Floriano, recorda as particularidades de algumas das vagas ofertadas na modalidade Ensino Superior completo. “Este é um edital geral, em que a maioria dos cargos pode ser alocada em várias secretarias municipais, e teremos vagas disponíveis em todos os níveis de escolaridade. Destaca-se a abertura das vagas na área de Engenharia, que a Prefeitura vinha se organizando há algum tempo, mas também a reabertura das vagas de Terapeuta Ocupacional e Médico do Trabalho, que tiveram editais recentes e não preencheram a quantidade oferecida”, explica Flávia.

No total, as vagas são destinadas aos empregos de Agente de Manutenção Geral, Agente Operacional, Coveiro, Oficial de Manutenção – Área Encanador, Oficial de Manutenção – Área Pedreiro, Auxiliar de Natação, Cadastrador, Eletricista, Operador de Máquina, Entrevistador Social, Fiscal de Serviço Público, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Arquiteto, Biólogo, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro – Área Ambiental, Engenheiro – Área Civil, Engenheiro – Área Elétrica, Engenheiro do Trabalho, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Gerontólogo, Médico do Trabalho, Nutricionista, Orientador Técnico de Programas – Área Educador Social de Rua, Orientador Técnico de Programas – Área Social, Orientador Técnico de Programas – Área Empreendedorismo e Terapeuta Ocupacional.

O edital completo do Concurso Público nº 002/2023 pode ser visto no Diário Oficial, disponível no link a seguir: http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/concursos2023/002-2023-Edital-Geral.pdf

