MutirÃ£o de empregos da LUPO, com a apoio da Prefeitura acontece hoje em IbatÃ©

A Prefeitura de Ibaté realiza nesta terça-feira, 3 de março, um mutirão de empregos em parceria com o Grupo Lupo. A ação oferece 50 vagas destinadas exclusivamente a mulheres do município.

Representantes da empresa estão na cidade para conduzir entrevistas presenciais com as candidatas interessadas. As oportunidades são para o cargo de Operadora Polivalente Têxtil, dentro de um programa de vagas afirmativas voltado ao público feminino.

Serão distribuídas 100 senhas ao todo, sendo 50 no período da manhã e outras 50 à tarde. As entrevistas acontecem no Centro Comunitário “João Baptista Lopes”, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado do Estádio Municipal Dagnino Rossi, com início às 8h30 e às 13h30.

A administração municipal orienta que as candidatas compareçam munidas de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não é permitida a presença de acompanhantes, e as vagas são destinadas a mulheres que não tenham tido vínculo empregatício anterior com a empresa.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso do poder público com a geração de renda e o fortalecimento do desenvolvimento local. A Secretaria de Assistência Social também presta suporte no acolhimento e na orientação das participantes.

A parceria com o Grupo Lupo, tradicional empresa do setor têxtil, amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribui para promover autonomia financeira e inclusão produtiva às famílias de Ibaté.

