sábado, 22 de novembro de 2025
Emprego jovem

McDonald's abre 40 novas vagas em São Carlos

21 Nov 2025 - 12h54Por Da redação
Mcdonalds - Crédito: divulgaçãoMcdonalds - Crédito: divulgação

O McDonald’s oferece 40 novas oportunidades de trabalho na cidade de São Carlos (SP). As vagas, destinadas para pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de Atendente de Restaurante. Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

A rede é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (16) 98219-3572.

