LATAM abre mais de 300 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica

LATAM acaba de anunciar a abertura de mais de 300 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica no Brasil - Crédito: divulgação

A LATAM acaba de anunciar a abertura de mais de 300 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica no Brasil. Há oportunidades para diversos cargos nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Os candidatos podem conferir os detalhes das vagas e se inscrever até 16 de maio em https://www.latamairlines.com/br/pt/trabalhe-conosco para concorrer às oportunidades disponíveis nos municípios de São Paulo, Guarulhos, São Carlos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Ilhéus e Imperatriz. Importante que o perfil do candidato no Trabalhe Conosco esteja atualizado e que o domínio do e-mail de contato cadastrado seja preferencialmente o Gmail.

“Estamos muito contentes em anunciar mais essa onda de contratações para a nossa manutenção aeronáutica no Brasil. Esse com certeza é mais um reforço do forte investimento que a LATAM tem feito no Brasil”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

No 1º trimestre deste ano, a LATAM já contratou mais de 280 mecânicos e auxiliares e realizou mais de 270 migrações internas de profissionais na área de manutenção aeronáutica.

MECÂNICO(A) DE PISTA - Aeroportos de Brasília (DF), Confins (MG), Galeão (RJ), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Salvador (BA), Hangar 2 LATAM (Congonhas) e LATAM CML Guarulhos (SP);

MECÂNICO(A) DE HANGAR - LATAM CML Guarulhos (SP) e LATAM MRO São Carlos (SP) ;

INSPETOR(A) DE PISTA - Aeroporto de Brasília (DF);

PINTOR(A) DE AERONAVES - Hangar 2 LATAM (Congonhas), LATAM CML Guarulhos (SP) e LATAM MRO São Carlos (SP);

AUXILIAR TÉCNICO DE PISTA (AFIRMATIVA PcD) - Hangar 2 LATAM (Congonhas);

AUXILIAR TÉCNICO DE PISTA - Aeroportos de Brasília (DF), Hangar 2 LATAM (Congonhas) e LATAM CML Guarulhos (SP);

AUXILIAR TÉCNICO - LATAM MRO São Carlos (SP).

