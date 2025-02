Husqvarna amplia fábrica em São Carlos e cria banco de talentos para futuras contratações

Linha de produção da Husqvarna - Crédito: divulgação

A Husqvarna, empresa de origem sueca presente no Brasil há mais de 45 anos, anunciou a criação de um banco de talentos para suportar oprocesso de ampliação da fábrica em São Carlos, interior de São Paulo. Nos últimos 12 meses, funcionários foram admitidos, em contratos permanentes ou temporários para áreas operacionais, principalmente produção.

O projeto inclui ainda o Centro de Excelência, com a implantação da área de Pesquisa e Desenvolvimento, para criação de novos produtos voltados ao mercado brasileiro e internacional.

"São Carlos é reconhecida pela formação de profissionais qualificados em diferentesuniversidades, talentos que podem contribuir nessa jornada da companhia por criar soluções cada vez mais eficientes para os clientes Husqvarna", comenta Camila GarciaZanca, HR Business Partner da Husqvarnaem São Carlos.

Até 2026, a expansão triplicará a capacidade produtiva anual da unidade, que terá mais de um milhão de equipamentos voltados para agricultura familiar. Com isso, também haverá geração de empregos diretos e indiretos.

“Estamos criando uma estrutura robusta para atender à crescente demanda de mercado, enquanto reforçamos nosso compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local. Estamos em uma região onde as universidades e instituições de ensino técnico são fortes e queremos valorizar esses talentos”, ressalta Luciano Trindade, diretor de fábrica da Husqvarna.

A companhia busca profissionais de vários níveis de experiência, incluindo jovensaprendizes e estagiários e até posições de liderança. Para 2025, a expectativa na operação é a abertura de 50 novas vagas para manufatura e armazenagem. Também serão criadas 15 posições administrativas noprimeiro quadrimestre do ano, nas áreas de engenharia, comércio exterior, facilities, logística, armazém, gestão de manufatura.

Diversidade

Com 335 anos de atuação no mundo, a Husqvarna também reafirma seu compromisso público com a diversidade e a inclusão. A companhia tem meta de atingir40% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Atualmente, 38% do quadro de funcionários da fábrica é ocupado por mulheres.

“Mais do que valorizar a diversidade, a Husqvarna entende a pluralidade de pessoas como um grande diferencial competitivo. Buscamos pessoas com forte espírito colaborativo, curiosas, audaciosas e que queiram participar da expansão de uma empresa tricentenária, com os olhos no futuro”, reforça Camila.

A companhia também faz parceria com escolas técnicas que capacitam mão de obra, onde os alunos podem se inscrever para começar suas jornadas profissionais.

Para mais informações sobre o banco de talentos da Husqvarna, acesse aqui.

