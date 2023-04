Governo de SP autoriza editais para a contratação de 5,6 mil policiais militares

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo autorizou a abertura de editais para contratação de 5,6 novos policiais militares. A medida foi assinada na manhã desta segunda-feira (10), pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes e deve sair nas próximas edições do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Faz parte do compromisso de reestabelecer efetivos. Isso vai ser fundamental para o policiamento ostensivo. São mais homens na rua. Isso é fundamental para trazer a segurança, para devolver as cidades para as pessoas. Vamos investir muito na revitalização de logradouros públicos. Vamos ter aqui em São Paulo um programa de incentivo a PPPs (Parcerias Público-Privadas) de iluminação pública, que está diretamente relacionado à segurança. E agora esse passo importante: o passo do restabelecimento dos efetivos da polícia”, enfatizou o governador.

São 5.400 vagas para o cargo de Soldado PM 2ª Classe (que devem ser distribuídas em dois editais) e 200 para alunos-oficiais. O próximo passo será a abertura de edital, para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. A abertura do concurso deve respeitar a suficiência orçamentária e os preceitos legais.

As etapas seguintes incluem seleção dos candidatos, nomeações e posse. Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar o curso de formação.

“É um importante avanço no enfrentamento à defasagem policial. Isso faz parte do nosso compromisso de devolver a segurança para a população paulista", disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite".

Concursos em andamento

Para a Polícia Militar já estão em andamento dois editais para contratação de outros 5,4 mil soldados de 2ª classe, cujo as etapas serão concluídas até dezembro deste ano. Além disto, temos em formação nas Academias mais de 1,7 mil policiais militares, sendo que destes 1.047 são soldados e 735 alunos-oficiais.

