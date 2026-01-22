Abertura de empresas cresce 13,4% na Região Central em 2025

O empreendedorismo segue em alta na Região Central do Estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 6.414 novas empresas, um crescimento de 13,4% em relação a 2024, que registrou 5.657 constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
A região envolve 26 municípios, sendo que os mais ricos e populosos, além de polos educacionais e empresariais, são São Carlos e Araraquara, que reúnem UFSCar, USP e Unesp, além de empresas industriais e de serviços, como Cutrale, Heineken, Tecumseh, Electrolux, Faber-Castell, Hyundai Rotem, Lupo, Serasa Experian, entre várias outras.
No estado de São Paulo, em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O avanço também se reflete no saldo líquido de empresas — diferença entre aberturas e baixas —, que alcançou 242.364 no ano. O número representa crescimento de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.
“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto e ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir com a geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Regiões 2024 2025
Araçatuba 4.026 4.659
Barretos 2.265 2.571
Bauru 5.350 6.122
Franca 4.733 5.398
Itapeva 1.772 2.077
Marília 4.845 5.742
Presidente Prudente 4.244 4.776
Registro 700 918
Ribeirão Preto 10.113 11.248
São José do Rio Preto 10.706 11.748
São José dos Campos 13.036 15.307
Campinas 45.532 53.834
Sorocaba 14.579 17.056
Baixada Santista 8.921 10.144
Central 5.657 6.414
Metropolitana – SP 231.680 246.919
Estado 368.159 404.933
Para o presidente da JUCESP, Márcio Massao Shimomoto, os números refletem a força econômica do estado e o papel da Junta na formalização de negócios. “São Paulo vem, ano após ano, superando seus próprios indicadores de empreendedorismo, e os números de 2025 reforçam esse cenário positivo. Esse desempenho é reflexo das ações do Governo do Estado voltadas à melhoria do ambiente de negócios, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora, além de evidenciar a confiança dos empreendedores e o papel desses negócios na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia paulista.”
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
SP NA DIREÇÃO CERTA – O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.