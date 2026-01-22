Abertura de empresas cresce 13,4% na Região Central em 2025

A Junta Comercial do Estado de São Paulo: No estado de São Paulo, em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições - Crédito: divulgação

O empreendedorismo segue em alta na Região Central do Estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 6.414 novas empresas, um crescimento de 13,4% em relação a 2024, que registrou 5.657 constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A região envolve 26 municípios, sendo que os mais ricos e populosos, além de polos educacionais e empresariais, são São Carlos e Araraquara, que reúnem UFSCar, USP e Unesp, além de empresas industriais e de serviços, como Cutrale, Heineken, Tecumseh, Electrolux, Faber-Castell, Hyundai Rotem, Lupo, Serasa Experian, entre várias outras.

No estado de São Paulo, em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O avanço também se reflete no saldo líquido de empresas — diferença entre aberturas e baixas —, que alcançou 242.364 no ano. O número representa crescimento de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.

“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto e ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir com a geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

Regiões 2024 2025

Araçatuba 4.026 4.659

Barretos 2.265 2.571

Bauru 5.350 6.122

Franca 4.733 5.398

Itapeva 1.772 2.077

Marília 4.845 5.742

Presidente Prudente 4.244 4.776

Registro 700 918

Ribeirão Preto 10.113 11.248

São José do Rio Preto 10.706 11.748

São José dos Campos 13.036 15.307

Campinas 45.532 53.834

Sorocaba 14.579 17.056

Baixada Santista 8.921 10.144

Central 5.657 6.414

Metropolitana – SP 231.680 246.919

Estado 368.159 404.933

Para o presidente da JUCESP, Márcio Massao Shimomoto, os números refletem a força econômica do estado e o papel da Junta na formalização de negócios. “São Paulo vem, ano após ano, superando seus próprios indicadores de empreendedorismo, e os números de 2025 reforçam esse cenário positivo. Esse desempenho é reflexo das ações do Governo do Estado voltadas à melhoria do ambiente de negócios, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora, além de evidenciar a confiança dos empreendedores e o papel desses negócios na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia paulista.”

Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.

SP NA DIREÇÃO CERTA – O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.

