Abertas inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal com salário de até R$ 11.553,89

Concurso Público - Crédito: divulgação

Estão abertas as inscrições para concuro público da Prefeitura Municipal de São Carlos. O certame será organizado pela banca Nosso Rumo. A aplicação das provas objetivas será no dia 7 de maio.

O novo concurso público preencherá um total de seis vagas no quadro de pessoal da Prefeitura – cinco para analista jurídico, com salário inicial de R$ 5.564,00 e para uma jornada de 40h semanais, e uma para procurador municipal, com salário de R$ 11.553,89 e a mesma jornada de horas semanais. Das cinco vagas para analista jurídico, uma está reservada para pessoa com deficiência (PCD) e, atendendo a Lei Municipal nº 19.553, outra vaga é destinada para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, que passarão por avaliação racial.

Também de acordo com o edital, é necessário que o candidato ao cargo de analista jurídico tenha curso superior completo em Direito no ato da convocação para assumir a função, assim como os candidatos ao cargo de procurador municipal devem ter curso superior completo em Direito e registro no conselho competente do Estado de São Paulo. As inscrições para qualquer dos cargos têm valor de R$ 81,37 e as provas serão aplicadas em dois períodos – matutino e vespertino –, possibilitando aos candidatos a inscrição para as provas das duas funções.

Leia Também