Vizinha é acusada de arremessar pedras contra casa durante comemoração de Ano-Novo

Uma ocorrência de dano foi registrada pela Polícia Civil após um desentendimento entre vizinhos no bairro Jardim São Carlos, em São Carlos. O caso aconteceu na tarde do dia 1º de janeiro, por volta das 15h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 42 anos, estava em casa com familiares, incluindo crianças de 6, 11 e 12 anos, comemorando o Ano-Novo com som em volume considerado moderado, quando uma vizinha, uma mulher de 62 anos, teria arremessado três pedras em direção ao imóvel, sem qualquer diálogo prévio.

Ainda segundo o relato, duas pedras atingiram o telhado da residência e uma caiu no quintal, local onde as crianças estavam no momento, o que teria colocado em risco a integridade física delas. Após o episódio, a suposta autora acionou a polícia alegando perturbação do sossego, porém a vítima afirma que o volume do som não estava elevado.

A Polícia Civil registrou o caso como crime consumado de dano.

