Motorista perde controle e capota veículo na alça de acesso do Jardim Tangará

De acordo com o relato do condutor, um homem de 45 anos, ele trafegava pelo local quando precisou desviar de um ciclista. Ao realizar a manobra, acabou perdendo o controle do veículo, colidindo contra um barranco.



Na sequência, o carro subiu no barranco e acabou tombando.

Equipes do SAMU, incluindo a motolância, além da concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para atendimento da ocorrência. Apesar do impacto, o motorista recusou encaminhamento para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária foi acionada e realizou o registro da ocorrência.

Um capotamento foi registrado na manhã deste domingo (19), na alça de acesso do bairro Jardim Tangará, no km 232 da Rodovia Washington Luís, no sentido interior-capital.