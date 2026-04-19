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domingo, 19 de abril de 2026
Segurança

Motorista perde controle e capota veículo na alça de acesso do Jardim Tangará

19 Abr 2026 - 10h21Por Jessica
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Motorista perde controle e capota veículo na alça de acesso do Jardim Tangará - Crédito: SCA Crédito: SCA
Um capotamento foi registrado na manhã deste domingo (19), na alça de acesso do bairro Jardim Tangará, no km 232 da Rodovia Washington Luís, no sentido interior-capital.
 
De acordo com o relato do condutor, um homem de 45 anos, ele trafegava pelo local quando precisou desviar de um ciclista. Ao realizar a manobra, acabou perdendo o controle do veículo, colidindo contra um barranco.
 
Na sequência, o carro subiu no barranco e acabou tombando.
 
Equipes do SAMU, incluindo a motolância, além da concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para atendimento da ocorrência. Apesar do impacto, o motorista recusou encaminhamento para atendimento médico.
 
A Polícia Rodoviária foi acionada e realizou o registro da ocorrência.

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