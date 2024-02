Carro furtado é apreendido pela PM no Assentamento Nova São Carlos

SIGA O SCA NO

Carros localizados em chácara foram apreendidos pela PM para averiguação - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, uma operação foi desencadeada por policiais militares da Rocam, Força Tática e Dejem resultou na localização de um carro furtado que estava em uma chácara no km 2,3 da rodovia municipal Domingos Innocentini, no Assentamento Nova São Carlos. O flagrante aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira, 22.

Os PMs foram até o imóvel e viram pelo portão vários veículos e com a autorização da moradora, após vistoria, em um Fiesta havia divergências e após consulta pelo chassi, foi constatado que era produto de furto ocorrido no dia 12 de janeiro. Havia ainda uma Amarok e após consulta, nada constava pelo Copom e a proprietária da chácara não soube explicar a procedência. Duas placas veiculares foram localizadas, mas nada constava contra ambas.

Veículos e as placas foram apreendidas e encaminhadas à CPJ e após as deliberações de praxe, os carros foram apreendidos, bem como as placas.

