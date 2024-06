Homem morre após cair do telhado em rancho no distrito de Santa Eudóxia

Rio Mogi Guaçu - Crédito: arquivo

Um homem de 63 anos anos morreu na tarde deste sábado (15) após cair do telhado de um rancho às margens do rio Mogi Guaçu, no distrito de Santa Eudóxia. A vítima, identificada como Valter Aparecido Brust, estava no local com sua esposa e subiu no telhado para realizar a troca da fiação quando o acidente aconteceu.

De acordo com a esposa da vítima, eles costumam passar os finais de semana no rancho e, ontem Valter subiu no telhado para realizar a troca da fiação. Em determinado momento, ela ouviu um barulho e, ao verificar, se deparou com o marido caído no chão.

A telha ecológica onde Valter pisou, cedeu, causando a queda. A esposa da vítima gritou por socorro e tentou ligar para familiares, mas não conseguiu contato. Vizinhos acionaram a ambulância, mas a vítima chegou sem vida ao pronto-socorro de Rincão.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

