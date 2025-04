Ventos fortes causam quedas de árvores em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Os fortes ventos que atingiram São Carlos na noite deste sábado (05) deram bastante trabalho ao Corpo de Bombeiros da cidade, com a queda de várias árvores.

Uma delas, um Chorão, caiu na Rua Miguel Giometti, na Vila Costa do Sol, e ficou no meio da via, atrapalhando o trânsito, e os Bombeiros precisaram cortá-la em vários pedaços para fazer a remoção.

Não houve feridos.

