Homem embriagado descumpre medida protetiva e na fuga se envolve em acidente

SIGA O SCA NO

Celta atingiu ônibus após ser atingido por Palio - Crédito: SCA

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (15) por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na avenida Nelson Orlandi, Cidade Aracy.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender um caso de violência doméstica, onde um individuo havia descumprido uma medida protetiva e estaria ameaçando a mulher com uma faca. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o acusado havia deixado o local em um veículo Fiat/Palio. Durante a fuga, ele causou um acidente de trânsito ao colidir contra GM/Celta que era conduzido por uma mulher.

Com o impacto da colisão, a condutora do Celta perdeu o controle da direção e chocou-se na traseira de um ônibus que estava estacionado na Avenida Nelson Orlandi. O acidente resultou em lesões corporais ao filho menor da motorista, que precisou ser atendido em um hospital particular.

Com apoio de outras equipes, o homem foi localizado e abordado na Rua Eliseu Afonso dos Santos em posse de uma faca de açougueiro.

No Plantão Policial, o acusado se recusou a realizar o teste do etilômetro ou fornecer material para exame de dosagem alcoólica. Diante disso, foi solicitada a presença de um médico legista, que constatou o estado de embriaguez do indivíduo.

A autoridade policial plantonista determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e arbitrou fiança criminal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a qual não foi paga.

O acusado também foi autuado por violência doméstica e depois recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também