Mulher denuncia primo por agressão e ameaça em São Carlos e pede medida protetiva

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 41 anos procurou a Polícia Civil na noite de quarta-feira (3), para denunciar o próprio primo por agressão e ameaças no bairro Residencial Deputado José Zavaglia, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, e a vítima solicitou medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima compareceu ao plantão policial alegando ter sido agredida pelo seu primo e vizinho. De acordo com o relato, o agressor teria arremessado tijolos contra a vítima após um desentendimento envolvendo a instalação de uma câmera de segurança na casa dela.

Fernanda informou que, sob efeito de drogas e álcool, o primo se exaltou ao perceber que a câmera poderia estar apontada em direção ao quintal dele. Em tom ameaçador, teria dito: “Se essa bosta dessa câmera apontar pro meu quintal, vou quebrar toda.” Em seguida, começou a jogar tijolos contra a mulher, atingindo seu braço direito. A vítima não procurou atendimento médico, mas relatou o ocorrido à polícia.

A vítima, que vive sozinha com a filha de 14 anos, manifestou temor por sua segurança e pela da filha. Por isso, além de representar criminalmente contra o rapaz, ela solicitou medida protetiva de urgência, proibindo-o de se aproximar ou manter contato com ela e com sua filha.

Leia Também