Vereador Djalma Nery solicita melhorias na remuneração da atividade delegada a policiais militares

Vereador Djalma Nery, fala sobre a atividade delegada, pró-labore e sobre o problema enfrentado pela cidade com moradores em situação de rua - Crédito: divulgação

O vereador Djalma Nery (PSOL) apresentou um pedido solicitando melhorias na remuneração dos policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar, instalado na cidade de São Carlos, os quais participam da atividade delegada – um programa que permite que policiais militares atuem na segurança pública durante seus dias de folga, reforçando o patrulhamento na cidade –, assim como avanços no valor do pró-labore pago à PM, com o objetivo de apoiar a fiscalização de trânsito no município.

De acordo com o parlamentar, “Essas ações buscam corrigir uma defasagem histórica e garantir que nossa cidade não perca profissionais para municípios vizinhos.”

PRÓ-LABORE

Atualmente, o valor do pró-labore oferecido em São Carlos é de apenas R$ 600,00 mensais, sem considerar os reajustes do IPCA previstos na legislação ou os aumentos reais escalonados prometidos pela administração, que deveriam alcançar os R$ 1.000,00.

ATIVIDADE DELEGADA

No que diz respeito à atividade delegada, além de ser o valor mais baixo da região, ainda sofre desconto do Imposto de Renda, o que torna cidades vizinhas, como Santa Rita do Passa Quatro e Dourado, alternativas mais vantajosas para os policiais.

Por exemplo, enquanto um oficial da PM em São Carlos recebe R$ 45,34 por hora e um praça R$ 30,22, em Santa Rita do Passa Quatro esses valores são de R$ 59,23 e R$ 46,27, respectivamente. Como resultado, muitos policiais optam por trabalhar em outras cidades, prejudicando a segurança local.

LEI MUNICIPAL

O pedido contempla duas ações essenciais:

Ajustar o pró-labore conforme estipulado na Lei Municipal nº 21.753, acompanhando a inflação pelo índice IPCA/IBGE e assegurando o aumento real prometido.

Elevar os valores pagos pela atividade delegada à Polícia Militar, para que São Carlos possa oferecer remunerações compatíveis com as cidades vizinhas e garantir a presença dos policiais na cidade.

Djalma destaca que “É inadmissível que São Carlos perca profissionais para outras cidades simplesmente por não oferecer uma remuneração justa. Se queremos um policiamento mais presente e uma cidade mais segura, precisamos valorizar aqueles que dedicam seus dias de descanso para assegurar a ordem. Esta é uma questão de justiça para os policiais militares e para toda a população.”

