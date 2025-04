Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido no Jardim Paulista

Compartilhar no facebook

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem de 37 anos ferido na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Jardim Paulista, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um veículo Honda HR-V teria avançado a sinalização de "pare" ao sair da rua da Conta do Pinhal, atingindo um motociclista que subia pela Delfino Martins Camargo Penteado. A vítima, um entregador de jornais, foi arremessada contra um carro que estava estacionado após a colisão.

O motociclista foi socorrido pelo Samu com suspeita de fratura na tíbia e encaminhado para atendimento médico.

