Carro bate em radar na avenida São Carlos

Carro colidiu em radar no Centro - Crédito: Gabriel Henrique

Um carro colidiu contra um radar fixo no começo da manhã deste domingo (16), na avenida São Carlos.

Segundo informações, o consultor do Fiat Palio Weekend, um motorista de 30 anos, seguia no sentido centro, quando perdeu o controle e atingiu o radar instalado quase no cruzamento com a rua Geminiano Costa.

O condutor do automóvel não se feriu. Ele recusou ser submetido ao teste do etilômetro.



A Polícia Militar providenciou a apreensão do veículo que foi encaminhado ao pátio municipal.

As causas do acidente serão apuradas.

