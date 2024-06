Autônomo é detido após agredir guarda municipal na UPA da Vila Prado

SIGA O SCA NO

UPA Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino

Um autônomo de 37 anos foi detido após desacatar guardas municipais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, na noite deste sábado (15).

De acordo com informações, o homem, o acusado chegou até a unidade acompanhando sua irmã, que estava passando mal. A mulher foi colocada em uma cadeira de rodas e ele estava segurando sua cabeça. A enfermeira pediu para o rapaz soltar a irmã porque ela seria levada para a sala de atendimento, mas ele se recusou sob a justificativa de que queria falar com um médico.

Neste momento, o guarda municipal chegou ao local e pediu para que o autônomo soltasse sua irmã, porém ele respondeu com xingamentos e desacato: "Você não é médico, seu guarda de merda". O GCM retrucou: "Se eu sou guarda de merda, você é um otário".

Em seguida, o homem partiu para a agressão, desferindo uma cabeçada e um soco na boca do guarda. Outra GCM tentou conter o acusado com a arma de choque, mas sem sucesso. O rapaz correu, entrou em uma das salas, derrubou uma impressora no chão e foi imobilizado pelos guardas municipais.

O autônomo foi levado para o Plantão Policial, onde ainda se encontrava visivelmente alterado. A pedido da autoridade policial, foi elaborado o boletim de ocorrência e pedido de exame de corpo de delito para o GCM. Na sequencia o acusado foi liberado.

