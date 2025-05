Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

UFSCar - Crédito: Divulgação

Um universitário de 23 anos registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) nesta segunda-feira (12), relatando ter sido vítima de roubo no Palquinho da UFSCar durante a madrugada.

De acordo com o relato, o jovem estava no local quando três indivíduos desconhecidos se aproximaram. A vítima, que afirmou estar embriagada no momento, foi agredida pelos suspeitos, que subtraíram seu celular e fugiram em um carro branco.

Leia Também