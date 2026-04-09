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quinta, 09 de abril de 2026
Colisão traseira

Motoboy sofre grave acidente no pontilhão da Praça Itália

09 Abr 2026 - 08h31Por Da redação
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Motoboy sofre grave acidente no pontilhão da Praça Itália - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta quinta-feira (9), um grave acidente foi registrado no pontilhão da Praça Itália, na região da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, um motoboy de 31 anos colidiu violentamente na traseira de um veículo Fiat Uno. Ambos seguiam no sentido Praça Itália bairro Vila Prado, quando, segundo o condutor do carro, o trânsito fluía lentamente no momento da colisão.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o automóvel, chegando a quebrar o vidro traseiro e adentrar parcialmente no interior do veículo.

Durante a colisão, ele sofreu um corte profundo na região do pescoço.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma unidade básica do SAMU, mas devido à gravidade do ferimento, foi necessário o acionamento da

Unidade de Suporte Avançado (USA). O motoboy foi socorrido consciente e orientado até a Santa Casa, com lesão grave.
Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local, assim como a Polícia Militar, que realizou o registro da ocorrência.

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