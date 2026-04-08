Suspeito invade CEMEI durante fuga e acaba preso com drogas

Crédito: SCA

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (8), após invadir uma unidade da CEMEI no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Segundo informações da equipe policial, por volta das 13h, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua José Raimundo, local já conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes, quando avistaram o suspeito em atitude suspeita, agachado e realizando possível entrega de drogas a duas pessoas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir, correndo em direção a uma CEMEI nas proximidades. Durante a fuga, ele pulou o muro da unidade escolar e invadiu o local, causando grande susto aos funcionários presentes — felizmente, não havia crianças no momento.

Os policiais iniciaram acompanhamento a pé e conseguiram deter o suspeito dentro do refeitório da instituição. Durante a perseguição, o jovem dispensou uma sacola, que foi rapidamente recolhida por um dos agentes.

Ao ser abordado, o indivíduo confessou que estava praticando tráfico de drogas na região e que havia jogado a sacola antes de invadir a unidade.

Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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