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terça, 07 de abril de 2026
Segurança

Homem é morto após avançar contra policiais com faca em São Carlos

07 Abr 2026 - 06h12Por Da redação
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Homem é morto após avançar contra policiais com faca em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 37 anos morreu após ser baleado por um policial militar durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica acionada via COPOM na rua Nelson Rios, São Carlos 4. O caso foi registrado após a mãe do indivíduo solicitar ajuda, informando que o filho estava sob efeito de drogas, alterado e agressivo.

De acordo com as informações, ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o indivíduo encostado na porta da residência, portando uma faca escondida nas costas.  A equipe então desembarcou e passou a ordenar por diversas vezes que ele largasse a faca.

Ainda segundo o relato, o homem passou a proferir xingamentos e ameaças contra a equipe policial, demonstrando comportamento agressivo e resistência às ordens. Em seguida, de forma repentina, ele avançou em direção ao policial com a faca em mãos. Diante da iminente ameaça, foi efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a região central do peito do indivíduo.

Após ser atingido, o homem caiu ao solo ainda em posse da faca. Uma unidade de suporte avançado do SAMU foi acionada para prestar atendimento médico, porém o óbito foi constatado ainda no local.

Segundo os registros policiais, o indivíduo possuía antecedentes criminais pelos artigos 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas), 147 do Código Penal (ameaça), 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 168 do Código Penal (apropriação indébita).

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.

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